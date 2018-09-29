HABER

Kocaeli'de 2'nci Eşme Ayva Festivali düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 18:13 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde 2'nci Ayva Festivali düzenlendi.

Kocaeli'de 2'nci Eşme Ayva Festivali düzenlendi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde 2'nci Ayva Festivali düzenlendi. Festivalde, En İyi Ayva Bahçesi, En İyi Ayva Tatlısı ve En İyi Ayva Üreticisi yarışmaları da yapıldı.
Kartepe Belediyesi tarafından 2'nci Kartepe Eşme Ayvası Festivali düzenlendi. Kartepe Belediyesi Çocuk Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başlayan festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. En İyi Ayva Bahçesi, En İyi Ayva Tatlısı ve En İyi Ayva Üreticisi yarışmalarının da yapıldığı festivalde, stantlarda Eşme ayvaları sergilendi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, şunları söyledi:
"Yapmış olduğumuz Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nin belki de bir parçası, unutulmaya yüz tutmasın diye, Kartepemizin bir başka cennet mahallesi olan Eşmemizin, Sapanca Gölü kıyısındaki bu güzel beldemizin çiftçilerinin ve gelecek nesillerinin değerlerine sahip olduklarını unutmamak adına ve bu işi yapanları teşvik etmek adına Eşme Ayvası Festivali düzenliyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ülkemizde yaşanan beklenmedik durumlar neticesinde iki kez düzenlemekten vazgeçtiğimiz ama 2 yıldır düzenlediğimiz Eşme Ayvası Festivali'nde üreticilerimizi teşvik ediyoruz. En İyi Ayva Bahçesi, En İyi Ayva Tatlısı ve En İyi Ayva Üreticisi yarışmaları yapıyoruz. Bunun da ötesinde ayva cezeryesini ve ayva çeşitliliğini TBMM'de sayın milletvekillerimizin basın toplantısıyla da tanıttığımız gibi, gelen misafirlerimize de Eşme ayvası hediye ediyoruz."
Eşme ayvası denilince akan suların durduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise "Kartepemizin en güzel mahallelerinden biri Eşmemizdir. Tatlı su gölü olan Sapanca Gölü'nün kenarında, Rabbimizin özenerek yarattığı en güzel beldelerimizden biri. Eşmemiz en çok ayvasıyla anılıyor. Eşme ayvası denince akan sular durur. Bunun bugün festivalini yapıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de 2'nci Eşme Ayva Festivali düzenlendiKocaeli'de 2'nci Eşme Ayva Festivali düzenlendiKocaeli'de 2'nci Eşme Ayva Festivali düzenlendiKocaeli'de 2'nci Eşme Ayva Festivali düzenlendi

PARTNERİşte en çok tercih edilen otomobil modelleriİşte en çok tercih edilen otomobil modelleri
Rize'de Türk Yıldızları gösterisi nefes kestiRize'de Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti
En güzel buzağı ve malaklar seçildiEn güzel buzağı ve malaklar seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

İlginizi Çekebilir

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.