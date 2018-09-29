Kocaeli'de 2'nci Eşme Ayva Festivali düzenlendi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi'nde 2'nci Ayva Festivali düzenlendi. Festivalde, En İyi Ayva Bahçesi, En İyi Ayva Tatlısı ve En İyi Ayva Üreticisi yarışmaları da yapıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından 2'nci Kartepe Eşme Ayvası Festivali düzenlendi. Kartepe Belediyesi Çocuk Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile başlayan festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. En İyi Ayva Bahçesi, En İyi Ayva Tatlısı ve En İyi Ayva Üreticisi yarışmalarının da yapıldığı festivalde, stantlarda Eşme ayvaları sergilendi. Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nin belki de bir parçası, unutulmaya yüz tutmasın diye, Kartepemizin bir başka cennet mahallesi olan Eşmemizin, Sapanca Gölü kıyısındaki bu güzel beldemizin çiftçilerinin ve gelecek nesillerinin değerlerine sahip olduklarını unutmamak adına ve bu işi yapanları teşvik etmek adına Eşme Ayvası Festivali düzenliyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana ülkemizde yaşanan beklenmedik durumlar neticesinde iki kez düzenlemekten vazgeçtiğimiz ama 2 yıldır düzenlediğimiz Eşme Ayvası Festivali'nde üreticilerimizi teşvik ediyoruz. En İyi Ayva Bahçesi, En İyi Ayva Tatlısı ve En İyi Ayva Üreticisi yarışmaları yapıyoruz. Bunun da ötesinde ayva cezeryesini ve ayva çeşitliliğini TBMM'de sayın milletvekillerimizin basın toplantısıyla da tanıttığımız gibi, gelen misafirlerimize de Eşme ayvası hediye ediyoruz."

Eşme ayvası denilince akan suların durduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise "Kartepemizin en güzel mahallelerinden biri Eşmemizdir. Tatlı su gölü olan Sapanca Gölü'nün kenarında, Rabbimizin özenerek yarattığı en güzel beldelerimizden biri. Eşmemiz en çok ayvasıyla anılıyor. Eşme ayvası denince akan sular durur. Bunun bugün festivalini yapıyoruz" diye konuştu.