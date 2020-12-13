HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de 3 çocuk sobadan zehirlendi

Kocaeli’de 3 çocuk sobadan zehirlendi

13.12.2020 14:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelik oldu.Olay, Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3 çocuk sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelik oldu.
Olay, Dilovası ilçesi Orhangazi Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatmadan önce üşümemek için soba yakan bir aile, soba tütünce gece saatlerinde evlerini saran kokuyla uyandı. Kokunun dağılması için camları açan vatandaşlar, içeride uyuyan çocukları kontrol etmek için yanlarına gitti. Çocukların hiçbir şekilde hareket etmediğini ve zor nefes aldıklarını fark eden ebeveynleri, zehirlenmelerinden şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği düşünülen G.Ç. (4), G.Ç. (6) ve E.Y. (9) isimli 3 çocuk, daha sonra ambulansa alınarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen çocukların buradaki tedavilerinin ardından Gebze’de bulunan özel bir oksijen tedavi merkezine sevk edildiği öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!
KYK ödemeleri ne zaman?KYK ödemeleri ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Göbek üstü giyinince... 'Ahiretini neden yaktın?'

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Askerlik sevk tarihleri ertelendi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Didim'de lodos çatıları uçurdu, denizde kabarmalar yaşandı

Çatılar uçtu, deni kabardı!

Örümcek adam gibi tırmandı ama yakalandı

Örümcek adam gibi tırmandı ama yakalandı

Amasya'da feci kaza! 1’i emekli 2 polis yaralı

Feci kaza! 1’i emekli 2 polis yaralı

Şişli’deki erkek arkadaşı dehşetinin görüntüleri olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Koronavirüs hastaları için parayla refakatçilik yapıyorlar

Borsası oluştu! Korona hastalarına özel refakatçi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.