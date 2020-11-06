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  4. Kocaeli’de 3 evden 115 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şahıs yakayı ele verdi

Kocaeli’de 3 evden 115 bin liralık ziynet eşyası çalan 4 şahıs yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 ayrı evden toplam 115 bin liralık ziynet eşyası çalan su makinesi 4 hırsız polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakayı ele verdi.Olay, Darıca ilçesi Cami Mahallesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 3 ayrı evden toplam 115 bin liralık ziynet eşyası çalan su makinesi 4 hırsız polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakayı ele verdi.
Olay, Darıca ilçesi Cami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 29 Ekim tarihinde aynı gün içerisinde mahallede bulunan 3 ayrı evden içerisinde nakit paranın da bulunduğu toplam 115 bin lira değerinde ziynet eşyaları çalındı. Eşyaları çalınan vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, hırsızlık olayına karışan şüphelilerin İstanbul’da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 5 Kasım tarihinde, polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında E.K., M.E., A.H.G. ve M.G. olmak üzere 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 şüphelinin de 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor
Sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden E.K. ve M.E.’nin benzer suçlardan 11 yıl, A.H.G. ve M.G.’nin ise benzer suçlardan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Suç makinesi hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

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