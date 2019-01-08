HABER

Kocaeli'de 3 ilçede okullar tatil edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 09:17 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kandıra, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde eğitime bugün için ara verilirken, Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar tatil edildi.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kandıra, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde eğitime bugün için ara verilirken, Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar tatil edildi.
Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kocaeli Valiliği'nin aldığı kararla Kandıra, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde bugün için okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Derince ve Körfez ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar tatil edildi.

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı vefat ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın dayısı vefat etti
Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınızBaşkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

Hayvanat bahçesindeki canlıların kar mutluluğu

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı! TÜKOV Başkanı'ndan büyük vurgun

'Cumhurbaşkanlığı'na yakınım' diyerek dolandırdı!

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Başkent beyaza büründü! Hayran kalacaksınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu bölgelere dikkat!

Meteoroloji'den kar uyarısı! Devam edecek...

Üniversite öğrencilerinin kar topu savaşı! Önce halay çektiler, sonra da...

Üniversite öğrencilerinin halaylı kar topu savaşı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.