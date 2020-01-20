HABER
  4. Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:37 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan yatalak hasta ile dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, evde bulunan yatalak hasta olduğu öğrenilen Halit Tanık ile Adnan Sertel'i kurtardı.

Yangında, vücudunun çeşitli kesimlerinde yanıklar oluşan Tanık ile dumandan etkilenen Sertel, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, İzmit Seka Devlet Hastanesi kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında hasar oluşan evde bulunan dört kedinin telef olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Nijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldıNijerya'da Türk okulunda sağlık taraması yapıldı
Albayrak Kanal İstanbul finansmanı için iyimserAlbayrak Kanal İstanbul finansmanı için iyimser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmit yangın

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Yer: Edirne! Binlerce kişi akın etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs tellere asılı kaldı

Direksiyon başında kriz geçirdi! Faciaya ramak kala

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca direksiyonu kırdı

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca...

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'Berlin Zirvesi' tepkisi

AK Parti'den CHP'ye 'Berlin Zirvesi' tepkisi

İstanbul'da metrobüs kazasında ölen gence en acı veda!

Metrobüs kazasında ölen gence en acı veda!

Somali'de bombalı saldırıda yaralanan Türkler yurda dönüyor

3'ü Türk 6 kişi Türkiye'ye getiriliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.