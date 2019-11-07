Kocaeli’de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Kocaeli’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonda 4 DEAŞ şüphelisi yakalandı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı olan ve Suriye’nin Deyrizor bölgesinde faaliyetlere katıldıkları belirlenen 4 şahsın Kocaeli’de olduğu belirlendi. Tespit sonrası harekete geçen ekipler tarafından İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda B.E., M.M., H.E. ve R.H. isimli 4 yabancı uyruklu şahsı gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.

