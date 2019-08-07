Kocaeli'de 4 DEAŞ'lı yakalandı

Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 kişinin Başiskele ilçesinde olduğunu tespit etti. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla bugün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler F.E., İ.E., A.H. ve A.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

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