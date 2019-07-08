HABER

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’de deniz sezonunun açılmasından itibaren geçen 4 haftada, cankurtaranlar tarafından 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı.Kocaeli’de deniz sezonunun başlaması ile yüzlerce kişi boğulmaktan son anda kurtuldu.

Kocaeli’de deniz sezonunun açılmasından itibaren geçen 4 haftada, cankurtaranlar tarafından 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı.
Kocaeli’de deniz sezonunun başlaması ile yüzlerce kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. İtfaiyenin Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma vakalarına anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçiyor. Sivil toplum kuruluşlarının da görev aldığı 200 cankurtaran yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için sahillerde nöbet tutuyor. 1-7 Temmuz tarihleri arasında vatandaşların boğulma vakalarına müdahale eden KOSKEM cankurtaranları, 143 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Cankurtaranlar tarafından yaz sezonunun başlamasının ardından Cebeci bölgesinde 82, Kumcağız bölgesinde 34, Bağırganlı bölgesinde 11, Karamürsel bölgesinde 12 ve Bayramoğlu bölgesinde 4 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı ise toplam 469 kişi oldu.
Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 57 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmetleri verildi. KOSKEM Kocaeli sınırları içerisindeki Kandıra Karadeniz bölgesinde Cebeci, Kumcağız, Miço Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajları İzmit Körfezi’nde Karamürsel ile Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu kadınlar plajı dahil 10 bölgede hizmet veriyor. Ekipler haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti sunuyor. Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip görev yapıyor.

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Yatak pozuyla gündem oldu!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Mersin'den 5 gün sonra bir ölüm haberi daha

Sinop'ta acı olay! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun acı sonu...

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Cezaevinden izin alıp çıktı, ortalığı kan gölüne çevirdi!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.