Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli’de deniz sezonunun açılmasından itibaren geçen 4 haftada, cankurtaranlar tarafından 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı.

Kocaeli’de deniz sezonunun başlaması ile yüzlerce kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. İtfaiyenin Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma vakalarına anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçiyor. Sivil toplum kuruluşlarının da görev aldığı 200 cankurtaran yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için sahillerde nöbet tutuyor. 1-7 Temmuz tarihleri arasında vatandaşların boğulma vakalarına müdahale eden KOSKEM cankurtaranları, 143 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Cankurtaranlar tarafından yaz sezonunun başlamasının ardından Cebeci bölgesinde 82, Kumcağız bölgesinde 34, Bağırganlı bölgesinde 11, Karamürsel bölgesinde 12 ve Bayramoğlu bölgesinde 4 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı ise toplam 469 kişi oldu.

Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 57 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmetleri verildi. KOSKEM Kocaeli sınırları içerisindeki Kandıra Karadeniz bölgesinde Cebeci, Kumcağız, Miço Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajları İzmit Körfezi’nde Karamürsel ile Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu kadınlar plajı dahil 10 bölgede hizmet veriyor. Ekipler haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti sunuyor. Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip görev yapıyor.