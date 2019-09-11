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Kocaeli’de 4 kişiye mezar olan fabrikadaki yangına ihmaller neden olmuş

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin ölümüne neden olan tekstil fabrikasında çıkan yangınla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının havalandırma sistemindeki eksiklikler nedeniyle çıktığı, yangın söndürme sisteminin ise kapalı olduğu ifade edildi.

Kocaeli’de 4 kişiye mezar olan fabrikadaki yangına ihmaller neden olmuş

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin ölümüne neden olan tekstil fabrikasında çıkan yangınla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, yangının havalandırma sistemindeki eksiklikler nedeniyle çıktığı, yangın söndürme sisteminin ise kapalı olduğu ifade edildi. Yangında hayatını kaybeden 4 işçiden birinin ise kimliğinin henüz tespit edilemediği öğrenildi.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 6 Haziran’da bir tekstil fabrikasında çıkan yangında 4 işçi hayatını kaybetmişti. Gebze Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken 5 kişiden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan rapor ortaya çıktı.
Rapora göre, daha önce bacada çıkan yangının ardından itfaiye ’yüksek yangın riski’ uyarısı yaptı ancak önlem alınmadı. Fabrikadaki yangın söndürme sisteminin su vanalarının kapalı olduğu ayrıca işçilerin de sigortasız çalıştırıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise sabotaj ihtimali olmadığı ifade edildi. Raporda, fabrika sahipleri yangından sorumlu tutuldu.

Uyarılara rağmen önlem alınmamış
Rapora göre, fabrikada 2 Mayıs 2019 tarihinde havalandırma bacasında yangın çıktı. İtfaiye tarafından hazırlanan raporda, havalandırma sisteminin yüksek yangın riski oluşturabileceği uyarısı yapıldı. Buna karşın önlemler alınmadı. 4 işçinin yaşamını yitirdiği 6 Haziran’daki yangın da tam da bu nedenle, havalandırma sistemindeki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle çıktı. Raporda, "Yangının ana çıkışı havalandırma sistemi. Özellikle havalandırma sisteminde meydana gelen toz yangınları son derece hızla yayılan ve söz konusu materyalin cinsine bağlı olarak patlamalara neden olabilecek karakterdedir. Bu nedenle bakım ve temizlik faaliyetlerine son derece dikkat edilmelidir" denildi.

Su vanaları kapalıymış
Raporda, fabrikada yangın söndürme sisteminin kurulu bulunduğ ancak su vanalarının kapalı olduğu da belirtildi. Raporda, "Tesiste yapılan keşif çalışmalarında yangın söndürme amacıyla kullanılacak sprinkler sistemi olarak adlandırılan yağmurlama sisteminin var olduğu görülmüştür. Ancak hazırlanan itfaiye raporuna göre söz konusu sisteme ait 3 vananın kapalı olması sistemin çalışmasını engellemiş ve oluşan yangının daha hızlı yayılmasına neden olmuştur. Vanaların kapalı olması sistemin çalışmasını engellemiş ve oluşan yüksek sıcaklıktan dolayı tüm yağmurlama sistemi asılı bulunduğu aparatlardan kurtularak işlevselliğini yitirerek, çökmesine neden olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Hayatını kaybeden işçilerden birinin kimliği tespit edilemedi
Öte yandan, Gebze Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Haziran tarihinde meydana gelen yangında Ramazan Bayramı mesaisi nedeniyle 30 kişinin çalıştığı, yangının başladığı andan itibaren çalışanların dışarıya çıkartıldığı, çıkan yangından dolayı içeride kaldığı düşünülen şahısları kurtarma çalışmaları ve yangını soğutma işlemi devam etmiş ise de yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Konuyla ilgili 2 kişinin tutuklandığı, hayatını kaybeden yabancı uyruklu çalışanlardan birinin kimlik tespit işlemlerinin halen devam ettiği, dosyadaki bazı eksikliklerin tamamlanmasının ardından iddianame hazırlanacağı öğrenildi.

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