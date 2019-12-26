Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, yeni yılın ilk haftasında 4 oyun seyirciyle buluşacak.

Seçil Mutlu Oğuz'un yazıp ve yönettiği "Göl" oyununda, yeni bir hayat kurmak üzere göl kenarında bir eve taşınan genç bir çiftin hikayesi anlatılıyor. Çağrı Mengüç, Seda Güven Şahin, Senem Akman ve Serhat Güzel'in rol aldığı oyun, 2 Ocak Perşembe ve 3 Ocak Cuma günleri saat 20.00'de, 4 Ocak Cumartesi günü ise saat 15.00 ve 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de izleyicisiyle buluşacak.

- "Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil", 5 Ocak Pazar saat 14.00'te, 8 Ocak Çarşamba günü saat 11.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de beğeniye sunulacak. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.