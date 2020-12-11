HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de 40 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli’de 40 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

11.12.2020 17:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kocaeli’de 40 bin TL değerinde gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde piyasaya sürülmek istenen 40 bin TL değerinde 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’ye gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaşan Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde piyasaya sürülmek istenen 40 bin TL değerinde 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’ye gümrük kaçağı cep telefonu getirileceği bilgisine ulaşan Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler tarafından İzmit ilçesinde faaliyette bulanan bir kargo şirketinde koli içerisinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve telefonlara ait 10 adet şarj cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili R.B., F.D. ve S.E. isimli 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Balıkesir'de korkutan deprem Balıkesir'de korkutan deprem
10 Aralık Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!10 Aralık Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...

HDP'li vekilden skandal hareket! Elini arka cebine götürüp...

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Koronavirüs kısıtlamaları genişleyecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

Balıkesir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Balıkesir'de korkutan deprem

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Dünyaya geldiği gün annesi tarafından terk edilmişti! Gözyaşları içinde defnedildi

Cenazesi de ölümü kadar yürek burktu! Gözyaşları içinde defnedildi

İstanbul'da kısıtlama öncesi trafikte son durum!

Yoğunluk yüzde 71 oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye olmadan Avrupa olmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.