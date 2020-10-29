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  4. Kocaeli’de 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli’de 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2020 22:02 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafında iki iş yerine düzenlenen operasyonda 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Gebze ilçesindeki iki cep tkkanında, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen cep telefonlarına IMEİ kopyalanarak piyasaya sürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı.Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından iki iş yerine operasyon düzenlendi.

Kocaeli’de 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafında iki iş yerine düzenlenen operasyonda 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Gebze ilçesindeki iki cep tkkanında, kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen cep telefonlarına IMEİ kopyalanarak piyasaya sürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından iki iş yerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonlarına el konulurken, konuyla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kocaeli’de 51 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

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