HABER

Kocaeli'de 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:47 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde Irak plakalı bir araçta yapılan aramada, 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik yapılan çalışma kapsamında, Anadolu Otoyolu'nda uygulama gerçekleştirdi.

Irak plakalı bir araçta yapılan aramada, çeşitli bölümlere gizlenmiş vaziyette 100 paket halinde 52 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki 3 şüpheli, "uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Donmak üzereyken bulunan 15 eşek, bakımını üstlenenlere verildiDonmak üzereyken bulunan 15 eşek, bakımını üstlenenlere verildi
Babasını kanserden kaybedince, organik besin için solucan gübresi tesisi kurduBabasını kanserden kaybedince, organik besin için solucan gübresi tesisi kurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eroin Kocaeli uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Adana'da dehşete düşüren ölüm! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buralara...'

Dehşet! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buraya'

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı! Açıklamalarıyla gündem yaratmıştı

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı!

Tunceli'de yoğun kar yağışı! İlçeler görünmüyor

O ilçe kar altında! Binalar bile görünmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.