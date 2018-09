Kocaeli'de 6 ayda 39 bin kişi işe yerleştirildi

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İŞ Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, kentte son 6 ayda 39 bin 676 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi. İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, milli istihdam seferberliği kapsamında çeşitli mesleki eğitimlerin de verildiğini söyleyerek, "Milli istihdam seferberliği kapsamında kurumumuz 1,5 yıllık dönemde 98 bin 903 kişiyi istihdam etmiştir. İstihdamın yanı sıra toplum yararına programlar, işbaşı eğitim programları, meslek eğitim kursları, girişimcilik olmak üzere 17 bin 779 kişi de bu hizmetlerden faydalanmıştır. Ocak 2015-Ağustos 2018 yılları arasında 149 bin 931 kişiye, bu yıl 6 ay içersinde 39 bin 676 kişiye istihdam sağladık" dedi. 'HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK' Yılmaz, Kocaeli'de 6 ay içerisinde 89 bin 752 kişi ile görüşme yapıldığını, 11 bin 196 iş yeri ziyareti yapıldığını belirterek, "İşsizlik şu an Türkiye genelinde yüzde 9,7. Geçmiş yıllarda yüzde 13'lerdeyken tek rakamlara gerileyeceği sözünü vermiştik ve tekli rakamlara geriledik. Hakikaten istediğimiz hedeflere ulaşıyoruz. Kocaeli olarak baktığımızda ulaşamadığımız herhangi bir hedef yok, ama daha iyi yerlere nasıl taşırız, onun hesabını yapıyoruz. Kurum olarak sayısal bir hedef belirleyemiyoruz. Çünkü Kocaeli'de eğer sokakta bir kişi bile işsizse ve biz buna iş bulma aracılığı edemediysek, biz görevimizi yapmadık diye bakıyoruz. Ama Ankara'nın verdiği hedefler noktasında baktığımızda hedeflerimize ulaştık, hedeflerimizi geçtik daha da iyi yerlere gelmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 'HER YER TECRÜBELİ ELEMAN ARIYOR' Nitelikli ve ara eleman konularında sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Yılmaz, "İşverenler daha çok nitelikli eleman, ara elaman noktasında talepte bulunuyor. Biz o noktada biraz sıkıntı yaşıyoruz. Onun için de iş başı eğitimi dediğimiz bir programımız var bizim. Çünkü her yer tecrübeli eleman aramakta ve tecrübeli eleman ararken yeni mezun olanlara da iş bulamıyoruz. Onun için de iş başı eğitimi dediğimiz 3 ay boyunca maaşlarını bizim verdiğimiz yeni bir teşvik programımız var. Ayrıca işe girdikten sonra eğer daimi olarak kalırsa bayansa 18 aya kadar sigortası ve vergisini bizim ödediğimiz bir teşvik programımız var. Bunlarla bu açıkları kapatmaya çalışıyoruz." dedi. İMALAT SEKTÖRÜ BAŞTA Yılmaz, Kocaeli'de en çok imalat sektörüne işçi verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Kocaeli'de işe yerleştirme sayılarında sektörel dağılıma ve en çok hangi yerlere eleman verdiğimize baktığımızda baş sırada imalat sektörü geliyor, arkasından bedensel işlerle ilgili çalışmalar geliyor. Onun arkasından diğer hizmet faaliyetleri gelmekte, idari ve destek hizmetler bölümünden, güvenlik bölümünden eleman alınmaktadır."