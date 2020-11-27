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Kocaeli’de 6 ayrı evi soyan hırsız tutuklandı

27.11.2020 18:06 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de 6 ayrı evi soyan hırsız tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde girdiği 6 evden 36 bin 500 TL’lik ziynet eşyası ve 2 bin TL nakit para çalan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre Gölcük ilçesi Piyalepaşa ve Şehitler mahallelerinde son 1 ayda 6 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayları sonrasında polis ekipleri inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde girdiği 6 evden 36 bin 500 TL’lik ziynet eşyası ve 2 bin TL nakit para çalan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre Gölcük ilçesi Piyalepaşa ve Şehitler mahallelerinde son 1 ayda 6 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayları sonrasında polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen H.Ş. adlı şahıs, Gölcük’te düzenlenen operasyonla polis ekiplerince gözaltına alındı. Hırsızlıkta kullandığı tornavida, fener ve eldivenle yakalanan H.Ş.’nin emniyette yapılan incelemesinde hırsızlık suçundan 11 kaydı olduğu belirlendi.
Girdiği evlerden 36 bin 500 TL değerinde ziynet eşyası, 2 bin TL nakit para çaldığı belirlenen şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği Gölcük Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’de 6 ayrı evi soyan hırsız tutuklandı

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