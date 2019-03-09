Kocaeli'de 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, polisin takibe alarak durdurduğu TIR'da yapılan aramada 61 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden TIR'ı takibe alarak durdurdu. TIR'da yapılan aramada değişik markalarda 61 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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