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  4. Kocaeli’de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 16:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evlerinde 61 kilo esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip sonrasında uyuşturucu madde satışı yapan 2 şahsın ikametlerinde operasyon düzenledi.

Kocaeli’de 61 kilo uyuşturucu ile yakalan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evlerinde 61 kilo esrar ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip sonrasında uyuşturucu madde satışı yapan 2 şahsın ikametlerinde operasyon düzenledi. İzmit İlçesi Mecidiye Mahallesi’nde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 61 kg esrar, 20 gr kenevir tohumu, 2 adet esrar içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 38 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma komutanlığındaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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