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  4. Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonda, konteyner içerisinde gümrüklenmiş 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonda, konteyner içerisinde gümrüklenmiş 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yapılan uluslararası istihbarat çalışmasında, denizyolu kullanılarak sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Riskli olduğu değerlendirilen konteyneri taşıyan gemi, Gemi Takip Sistemi üzerinden takip edildi. Önce İstanbul'a ulaşan geminin burada şüpheli konteyneri tahliye etmemesi üzerine takibe devam edildi. İstanbul'dan sonra Kocaeli'de limana yanaşan gemiden, şüpheli konteyner tahliye edilirken Gümrük Muhafaza ekipleri devreye girdi. X- Ray tarama sistemine sevk edilen konteynerde yapılan aramada 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraların piyasa değerinin 9 milyon 372 bin lira olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de 624 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

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