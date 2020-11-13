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Kocaeli’de 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2020 09:46 | Son Güncelleme

Kocaeli’de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı’nın 11 Kasım tarihli korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelge ile ilgili Kocaeli’de alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirmek amacı ile Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplandı.

Kocaeli’de korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı’nın 11 Kasım tarihli korona virüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelge ile ilgili Kocaeli’de alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirmek amacı ile Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplandı. Toplantıda, ildeki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayılarında yaşanan artış nedeni ile Kocaeli genelinde geçerli olmak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Uygulanmaya başlayan yasak kapsamında Kocaeli’de 65 yaş üstü vatandaşlar, 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamayacak.
Kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere, kamu görevlisi, sağlık müdürlükleri ve bağlı birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık tesislerinde çalışan, özel hastanelerde çalışan, eczacılar, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahibi, tarım işçisi ve hayvan çobanı, çarşı veya pazar yerlerinde satış yapan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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