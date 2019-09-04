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Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Kara yolunda meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafiğin durduğu yolda uzun araç kuyruğu oluştu.Kaza, sabah saatlerinde Gebze D-100 Kara yolu Beylikbağı mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Kara yolunda meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafiğin durduğu yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Kaza, sabah saatlerinde Gebze D-100 Kara yolu Beylikbağı mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan düştüğü tahmin edilen beyaz renkli bir maddeden dolayı kayganlaşan yolda sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 7 araç, birbirine çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda maddi hasarın meydana geldi kaza nedeniyle trafiğin durduğu yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yoğun trafik oluştu
Kaza nedeniyle E-5 kara yolu İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kara yolu yeniden trafiğe açılırken, işine yetişmek isteyen bir vatandaş yolun uzun süre trafiğe kapatılmasından dolayı görevlilerle tartıştı. 7 aracın karıştığı trafik kazasıyla ilgili emniyet güçleri inceleme başlattı.

Kaza anını anlattı
Kaza anını anlatan kazazede Kamuran Gençtürk yaptığı açıklamada, “Önümüzde bir bulutlanma vardı. Kireç bulutlanması. Biz şaşırdık tabi. Ondan sonra o toz bulutunu görünce araçları sonradan fark ettim. 50 metre acı frenim var. Yerde izi belli. Yerdeki gizli buzlanma gibi kireçten duramadım. Öndeki araçlar birbirine girmişti. Arabayı sağa, sola çevirdim duramadım. Önümdeki arkadaşa vurmak zorunda kaldım. Canımızı kurtardım” dedi.

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu

Kocaeli’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada trafik felç oldu
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