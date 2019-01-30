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Kocaeli’de 77 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 19:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin 7 ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalan 77 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne sevke edildi.Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aralık ayı içerisinde düzenlenen devriye, arama ve teknik takip çalışmaları sonucunda 77 kaçak göçmen yakaladı.

Kocaeli’nin 7 ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda yakalan 77 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne sevke edildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aralık ayı içerisinde düzenlenen devriye, arama ve teknik takip çalışmaları sonucunda 77 kaçak göçmen yakaladı. Gebze, Dilovası, Körfez, Gölcük, Kartepe, İzmit ve Kandıra ilçelerinde jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda yakalanan 77 göçmen, yapılan adli ve idari işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2018 yılı içerisinde yakalanan 350 kaçak göçmen, temel ihtiyaçları karşılanması sonrasında güvenli bir şekilde ülkelerine dönmeleri sağlandı. Ekipler tarafından tespit edilen 3 bin 121 kaçak göçmen ise Geri Gönderme Merkezleri aracılığı ile Kocaeli dışına çıkarıldı.

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