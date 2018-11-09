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Kocaeli'de aileler için teknolojiyi bilinçli kullanma rehberi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 20:03 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi tarafından hazırlanan "Teknoloji Çağında Aile Bağlarını Güçlendirmek" rehberi, anne baba ve çocuklar için teknolojiyi doğru ve sağlıklı kullanma alışkanlıklarını teşvik ediyor - Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz: - "Bu çalışmayla Türk aile yapısını korumak ve daha iyi bireyler yetiştirme hedefine küçük bir katkı sunmak istiyoruz"

KOCAELİ (AA) - Başiskele Belediyesi, aile fertlerinin teknolojiyi doğru ve sağlıklı kullanım alışkanlıkları edinmelerini teşvik amacıyla "Teknoloji Çağında Aile Bağlarını Güçlendirmek" rehberi hazırladı.

Rehberde, teknoloji ürünlerinin, özellikle akıllı telefonların aşırı kullanımına karşı nasıl farkındalık kazanılması gerektiği ve bu durumla mücadele etmenin yollarına ilişkin uygulanabilir öneriler içeren bilgiler bulunuyor.

Akıllı cihazlara olan düşkünlüğün bedeli, stresten dikkat bozukluğuna, obeziteden cinsel isteksizliğe, baş parmak mutasyonundan omurga eğriliğine, boyun ve sırt ağrısı ile görme yetisinin azalmasına kadar çeşitlilik gösterdiği ifade edilen rehberde, cihazlarla kurulan "aşırılığa varan" ilişkinin, birlikte yapılan etkinliklerin kalitesinde de gözle görülür bir kötüleşmeye sebep olabildiği vurgulanıyor.

Rehberde, çocukların televizyon, tablet ya da telefon kullanımına dair kurallar koyan ebeveynlerin, bu kurallara kendilerinin uymaması durumunda olumlu model sunulmadığı ve akıllı cihazların, kontrolün olmadığı muğlak ve tehlikeli alanlar oluşturmaya başladığı belirtiliyor.

"Teknoloji Çağında Aile Bağlarını Güçlendirmek" rehberinde şu görüşlere yer veriliyor:

"Akıllı cihaz kullanımı konusunda, başta kendinizin uyacağı ev içi kurallar belirleyin. Bu kuralları, yasaklayan, kötüleyen bir yaklaşımla değil, olumlu ve sağlıklı bir yaklaşımla koymaya özen gösterin. Örneğin, bu kurallara neden ihtiyaç duyduğunuzu, aileniz ve ilişkileriniz için neyi hedeflediğinizi, bu rehberi de paylaşarak açıklamakla başlayabilirsiniz. Telefonunuzdan fiziksel olarak uzak kaldığınız saat aralıkları ya da durumlar belirleyin. Bildirimleri kapatın. Kontrol sayınızı sınırlandırın. Dijital alışkanlıkların gölgede bıraktığı nezaketi hatırlayın."

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- Hedef, Türk aile yapısını korumak

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya ile çiftlerin, ailelerin birbirlerine daha az zaman ayırmaya başladığına dikkati çekti.

Ev içerisinde bile vaktin çoğunun telefonlarda geçtiğini dile getiren Ayaz, "Bu sadece çiftler arasındaki iletişimi değil aynı zamanda çocuklarla geçirilen vakti de etkiliyor. Birbiriyle iyi vakit geçirmeyen ebeveynler, takdir edersiniz ki çeşitli iletişim sorunları yaşamaya başlıyor. İşte bu kitapçık ebeveynlerin birbirleriyle ve dolayısıyla çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri için bir mini rehber özelliği taşıyor." diye konuştu.

Ayaz, bu çalışmayla Türk aile yapısını korumak ve daha iyi bireyler yetiştirme hedefine küçük bir katkı sunmak istediklerini vurgulayarak, "Bu kitapçığın birer örneğini tüm Marmara bölgesindeki belediyelere göndereceğiz, onlar istedikleri kadar çoğaltıp halka ulaştırabilirler. Ayrıca internet sitemizden de online olarak insanlar ulaşabilir. Yeni çalışmalarla bu meselelere değinmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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