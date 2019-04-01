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Kocaeli'de, AK Parti'li Tahir Büyükakın kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:17 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Tahir Büyükakın seçildi.

KOCAELİ, (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Tahir Büyükakın seçildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı 3 dönemdir AK Parti'li İbrahim Karaosmanoğlu yürütürken, Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevinde bulunan ve daha sonra Bilecik Valisi olan Tahir Büyükakın, yerel seçim için 'cumhur ittifakı'nın adayı oldu. AK Parti'li Büyükakın, resmi olmayan sonuçlara göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, 1969 yılında dünyaya gelen Tahir Büyükakın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde 1993'te araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Büyükakın, doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Büyükakın, 2002'de Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Ana Bilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atandı. Bölüm başkan yardımcılığı görevine 2007 yılında getirilen Büyükakın, 2013'te doçent unvanını aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne 2005- 2007 yıllarında danışmanlık yapan Büyükakın, 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak göreve başladı, 2014'e kadar bu görevi yürüttükten sonra genel sekreter olarak atandı. Evli ve 3 çocuk babası Tahir Büyükakın, 2017 yılında Bilecik Valisi olarak atandı.

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