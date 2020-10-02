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Kocaeli’de akaryakıt hırsızları serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda tankerlerden akaryakıt kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalanan 4 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda Gebze Tavşanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına operasyon düzenledi.

Kocaeli’de akaryakıt hırsızları serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda tankerlerden akaryakıt kaçakçılığı yaparken suçüstü yakalanan 4 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda Gebze Tavşanlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir lojistik firmasına operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeri sahasında araç içerisindeki akaryakıt tanklarından seyyar tanklara kaçak akaryakıt aktaran S.Ö., H.Ö., M.Ö., ve İ.İ. adlı 4 kişiyi, 3 ton kaçak akaryakıt ile suçüstü yakalayarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra adliyeye sevk edildi. 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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