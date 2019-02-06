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Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 15:48 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde dolum tesisinden tankerlere aktardıkları akaryakıtları 6 ay boyunca 50-100 litreler halinde çekerek sattıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, dolum tesisinden tankerlere yükledikleri akaryakıtları 6 ay boyunca 50-100 litreler halinde çekerek sattıkları ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir akaryakıt istasyonunun, tankerlerden kendilerine eksik yakıt getirildiği ihbarı üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Tankerleri dolum tesisinden sonra takip eden ekipler, araçların ilçedeki tır parkında akaryakıtın bir miktarını boşalttığını tespit etti.

Hem tır parkına hem de tankerlere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.T, A.Ç, T.T, S.H.K, İ.G, F.Z, D.C, K.S, A.K ve B.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin tır parkına geldiğinde tankerden mührü bozmadan 50-100 litreler halinde akaryakıt çektikleri ve kurdukları düzenekle bunları gelen araçlara sattıkları, yapılan işlemden şüphe duyulmaması için de fire payı olarak ifade edilen miktarı kullandıkları öğrenildi.

Söz konusu işlemi 6 ayda 134 kez yaptığı öne sürülen zanlıların, akaryakıt hırsızlığından yaklaşık 1 milyon lira kazanç elde ettikleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt hırsızlık Kocaeli

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