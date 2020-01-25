HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de akaryakıt tırtıkçılığı operasyonunda 23 kişiden 2’si tutuklandı

Kocaeli’de akaryakıt tırtıkçılığı operasyonunda 23 kişiden 2’si tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’de dolum tesisinden tankerlerin mühürlerini özel bir aparatla kırarak yasa dışı yollarla aldıkları yakıtları satarak yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 23 kişiden, çete lideri olduğu iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı.Kocaeli’nin Körfez ilçesinde akaryakıt tankerlerinin mühürlerini kırarak çaldıkları yakıtları yasadışı yollarla satıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 2’si tutuklandı.

Kocaeli’de dolum tesisinden tankerlerin mühürlerini özel bir aparatla kırarak yasa dışı yollarla aldıkları yakıtları satarak yaklaşık 10 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 23 kişiden, çete lideri olduğu iddia edilen baba ve oğlu tutuklandı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde akaryakıt tankerlerinin mühürlerini kırarak çaldıkları yakıtları yasadışı yollarla satıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 2’si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesinde bulunan dolum tesisinden çıkan akaryakıt yüklü tankerlerin, akaryakıt istasyonlarına eksik yakıt getirdiği şikayeti üzerine Kocaeli Emniyeti Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. 6 aylık takip sonrasında mühürlü tankerlerin dolum tesisinden çıktıktan sonra D.E. adlı şahsa ait kimyasal ürün satan bir iş yerine girerek bir süre bekledikten sonra yola devam ettiği tespit edildi. Olayı derinleştiren ekipler, mühürlü tankerlerin D.E.’nin iş yerine girdikten sonra özel bir aparatla mührünün kırıldığı, içerisindeki yakıttan yasa dışı yolla bir miktar alınarak iş yerindeki tankerlere doldurulduğu, tekrar mühürlenen tankerlerin ise müşterilerine teslim edilmek üzere yola devam ettikleri belirlendi.
Çalınan akaryakıtları kendi iş yerinde depolayıp sattı
Tespit sonrası harekete gelen ekipler düzenledikleri operasyonda örgüt lideri D.E.’nin de aralarında olduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen D.E.’nin iş yerinde ve diğer şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda tankerlerden alınan yakıtlarla dolu çok sayıda plastik tanker ve varil, çalılan yakıtların satışında kullanılan düzenekler, kırık tanker mühürleri ve yeniden mühürlemenin yapıldığı aparatlar, 1 adet pompalı tüfek, 1 tabanca ile silahlara ait mermiler ele geçirildi.
Çalıntı akaryakıtla 10 milyonluk vurgun yaptılar
Gözaltına alınan 23 şüpheli, işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahısların yapılan incelemelerinde çaldıkları akaryakıtları satarak yaklaşık 10 milyon TL’lik vurgun yaptıkları belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslardan çete lideri olduğu iddia edilen D.E. ve oğlu F.E. tutuklanırken, 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Düzce’de yolcu minibüsü yandı, 15 kişi son anda kurtulduDüzce’de yolcu minibüsü yandı, 15 kişi son anda kurtuldu
Beyşehir Gölü’nde “ekmek” buz tutan ağların arasındaBeyşehir Gölü’nde “ekmek” buz tutan ağların arasında
450 kiloluk 'Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!450 kiloluk 'Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

Elazığ'daki depremi 3 ay önceden tahmin etti!

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

MasterChef Eda patron oldu!

MasterChef Eda patron oldu!

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

AFAD'dan yeni açıklama! Ölü sayısı maalesef yükseldi...

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

FETÖ'nün sözde "Malezya ülke imamı" Konya'da yakalandı

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Poşette cesedi bulunan bebeğin sırrı 7 yıl sonra çözüldü

Yerini bildirdiği cep telefonu ile 13 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Cep telefonu hayatını kurtardı

Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası uyarı: Doğu Anadolu Fay hattı uyandı

Profesör Naci Görür'den korkutan uyarı

Elazığ'daki depremin ardından enkaz alanı havadan görüntülendi

Enkaz alanı havadan görüntülendi

Türkiye’deki deprem Filistin’de hissedildi

Deprem Filistin’de de hissedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.