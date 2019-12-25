HABER
  4. Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 19:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'de amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir fabrikada tanktan sızan amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya fabrikasında amonyak tankında henüz bilinmeyen nedenle sızıntı meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede önlem alırken, gazdan etkilenen 4 işçi ilk müdahalenin andından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada olayın, işçilerin akşam vardiyası çıkışına hazırlandığı sırada yaşandığı öğrenildi.

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralıZeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı
Çoban patronunu vurup kayıplara karıştıÇoban patronunu vurup kayıplara karıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
amonyak gazı Dilovası GEBKİM kimya Kocaeli sızıntı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

TFF resmen açıkladı! Cüneyt Çakır...

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

Maltepe’de sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Sokağa terk edilmiş bebek bulundu!

Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama

İşte Karadeniz'deki yangınların bilançosu!

Zonguldak'ta iki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağı bir ay önce kapatılmış

Madenden acı haber! Kahreden detay ortaya çıktı

Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.