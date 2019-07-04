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Kocaeli’de aniden çöken yolda derin çukur oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinin işlek caddelerinden birinde göçük meydana geldi.

Kocaeli’de aniden çöken yolda derin çukur oluştu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinin işlek caddelerinden birinde göçük meydana geldi. Derin çukurun oluştuğu yolu kapatan yetkiler güvenlik önlemi aldı.
Olay sabah saatlerinde Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yalı Yolu Caddesi üzerinde yolun orta kısmı aniden çöktü. Çökme sonrasında yolun ortasında 2 metre genişliğinde 2 metre derinlikte çukur oluştu. Çökme sonrasında çukuru fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye yetkilileri, etrafında güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Çökmenin nedenini tespit edilmesi ve yolun onarılması için ise çalışma başlatıldı.

Kocaeli’de aniden çöken yolda derin çukur oluştu

Kocaeli’de aniden çöken yolda derin çukur oluştu

Kocaeli’de aniden çöken yolda derin çukur oluştu

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