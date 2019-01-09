HABER

Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ile kızının bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında İzmit ilçesindeki evde arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan aile üyelerine mahalleli tepki gösterdi - Komşulardan Ayşenur İstif: - "Allah herkese imanlı ve inançlı insanlar olmayı nasip etsin. Allah hepimizi böyle insanlardan uzak etsin"

Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ile kızının bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında İzmit'teki evlerinde yapılan aramadan sonra gözaltına alınan aile üyelerine mahalleli tepki gösterdi.

Körfez Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından aile üyelerinden 5 kişinin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi İskete Sokak'taki evlerinde gözaltına alınarak çıkarılışları sırasında vatandaşlar, şüphelilere tepkisini ortaya koydu.

Gözaltına alınan aile fertlerine tepki gösteren vatandaşlardan Ayşenur İstif, gazetecilere yaptığı açıklamada, arka sokakta yaşadığını belirterek, gözaltına alınan aile fertlerinin simalarını tanıdığını söyledi.

Olayı televizyon programında öğrendiğini anlatan İstif, evin kendilerine yakın olmasından dolayı arama yapılan bölgeye geldiğini kaydetti.

İstif, gözaltına alınan şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi sırasında tepkisini ortaya koyduğunu dile getirerek, "Çok sinirliyim, bir anne evladının tırnağına kıyamazken gömüp toprağa koyması çok zoruma gitti. Bir annenin evladına bunu yapmasını düşünemiyordum. Bir anne ve erkek kardeşin bunu yapması vicdanımı çok acıttı. Allah herkese imanlı ve inançlı insanlar olmayı nasip etsin. Allah hepimizi böyle insanlardan uzak etsin." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Selçuk Yıldırım da olayın ve aileyi televizyon programında gördüklerini aktararak, ondan önce aileden şüphelenmediklerini bildirdi.

Öte yandan, Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki kazı çalışmaları da devam ediliyor.

- Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine, 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne Havva, baba Harun, ağabey İsa ile kardeşler Fatih ve Ayşe Palu, İzmit ilçesindeki evlerinde, Tuncer ve eşi Emine Ustael de İstanbul'da canlı yayın konuğu oldukları televizyon kanalının stüdyolarının bulunduğu binaya gelen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
ABD Başkonsolosluğu'nda hareketlilik (1)ABD Başkonsolosluğu'nda hareketlilik (1)
Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayıp anne-kızı arama çalışmaları Kocaeli palu ailesi

En Çok Okunan Haberler

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

Tiryakiler dikkat! 8 liralık sigara 6,5 liraya inebilir

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Yol ulaşıma kapandı! Araçlar mahsur kaldı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkonsolosluğu'nda hareketlilik... Polis geniş güvenlik önlemi aldı!

ABD Konsolosluğu'nda hareketli anlar

Özgür Özel'den flaş yerel seçim iddiası: Binali Yıldırım kazanırsa belediye başkanı olmayacak

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!

Tatil köyünde komutana uyuşturucu gözaltısı!

Akfa Holding soruşturması! Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

İki odalı yayla evindeki zorlu yaşam mücadelesi

İki odalı yayla evindeki korku dolu yaşam!

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

Yapay zekanın ortadan kaldıramayacağı meslekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.