Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tahnal'ın, Kasım 2008'de Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği aktarılan açıklamada, "Eşi Ahmet T. ve eşinin akrabaları olan E.T, E.T, H.T, U.T ve Y.Ş'nin kendisini uyuşturucu haplar ve iğnelerle etkisiz hale getirip başka kişilere pazarladıkları, organ ticareti yaptıkları, kendisinin bu duruma dayanamayarak küçük kızı Melike'yi de alarak Körfez'de yaşayan ailesinin yanına taşındığı, eşi olan Ahmet T'nin kendisini İstanbul'a geri götürmek için Körfez'e geldiği, bu esnada babası Harun P. ile eşi Ahmet T. arasında kavga çıktığı ve babasının eşini öldürdüğü, bu olay üzerine eşinin ailesinin kendisini tehdit etmesi sebebiyle eniştesi Tuncer U'ya ait bir aracın içerisinde ailece yaşamaya başladıkları" şeklinde şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Başsavcı Habib Korkmaz imzalı açıklamada, bir televizyon kanalında yayınlanan programa konu "Palu Ailesi Olayı" hakkında basın yayın organlarında farklı değerlendirmelerin yapılması nedeniyle kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin hasıl olduğu belirtildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ile kızının bulunması çalışmalarına açıklama yapıldı.

Meryem Tahnal'ın kızı Melike ile ilgili soruşturmanın ayrılarak Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kayıp Meryem'in annesi Hava P'nin ilk ifadesinde, "Kızı Meryem'in ölen eşinin ailesine bilgi sızdırdığı iddiasıyla damadı Tuncer U. tarafından yemek verilmeyerek ve darbedilerek cezalandırıldığını, bu nedenle kızının hastalandığı ve arabanın içerisinde vefat ettiğini" beyan ettiği belirtilen açıklamada, "Ancak daha sonra alınan ifadesinde kızı Meryem'in kaybolduğunu, torunu Melike'nin ise annesinin kaybolmasından bir yıl sonra içine cin girdiği gerekçesiyle damadı Tuncay U. tarafından ispirto ve sirke içirilerek öldürüldüğünü, Sakarya ili Kuşça köyüne gömüldüğünü belirtmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında müşteki Meryem Tahnal'ın ağabeyi İsa P'nin de 2008 yılının aralık ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına "Eniştesi Tuncer U'nun aracında yaşadıkları dönemde bir gece saat 02.00 sularında kız kardeşi Meryem Tahnal'ın arabada olmadığını, öldürülen Ahmet T'nin ailesinin kız kardeşini kaçırdığını" beyan ederek şikayetçi olduğu ifade edildi.

"Kayıp Meryem hakkında yürütülen soruşturmanın delil elde edilememesi sebebiyle 2014 yılında takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. Kayıp Meryem'in 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programda gündeme gelmesi üzerine bir izleyicinin 'Kayıp Meryem'in ailesiyle eniştesinin aracında kaldığı dönemde, Meryem'i bir ağaca bağlanmış şekilde gördüğünü' belirtmesi sebebiyle Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızca takipsizlik kararı kaldırılarak yeniden soruşturma başlatılmıştır. Televizyon programındaki beyanlar delil kabul edilerek 9 Ocak 2019 tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U, Harun P, Ayşe P, İsa P, Hava P, Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncay U. gözaltına alınmıştır."

Kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği yerlerde yapılan kazı çalışmalarından sonuç alınamadığı anımsatılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve gerekli görülmesi halinde kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

