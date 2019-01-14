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Kocaeli'de anne ve kızının kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 12:14 | Son Güncelleme

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Şüpheli Tuncer U'nun daha önce İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kapıcılık yaptığı sırada yanlarında bulunan kayıp Meryem'in oğlu küçük R.T.T'ye yönelik cinsel istismar iddiası ve yine şüphelinin kendi çocukları E.S.U. ve Z.U'ya yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen anne ile kızının bulunması çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Başsavcı Habib Korkmaz imzalı açıklamada, "Palu Ailesi olayı" olarak bilinen olayla ilgili kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yeniden basın açıklaması yapma gereğinin hasıl olduğu belirtildi.

Kayıp olduğu öne sürülen Meryem Tahnal ile küçük kızı Melike Tahnal'ın kasten öldürüldüğü iddiasıyla Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Ocak'ta kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U, Harun P, Ayşe P, İsa P, Hava P, Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer U'nun gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, soruşturmanın selameti bakımından yayın yasağı konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, gözaltı süresince kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği şüpheli Tuncer U. tarafından gösterilen Körfez ilçesi Tütünçiftlik semtinde yapılan kazı çalışmalarında ve yaşı küçük Melike Tahnal’ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında cesetlere ulaşılamadığı bilgisi verilerek, "Gözaltında bulunan şüpheliler savunmaları alındıktan sonra 13 Ocak'ta Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmiş, şüphelilerden Harun U. olay tarihinde cezaevinde olduğundan dolayı delil durumu itibarıyla serbest bırakılmış, diğer şüpheliler kasten ve eziyet çektirerek Meryem Tahnal'ı öldürdükleri iddiası ile Körfez Sulh Ceza Hakimliği'ne sorguya sevk edilmiş, yapılan sorgu sonucunda Körfez Sulh Ceza Hakimliği'nce Tuncer U, Emine U, Ayşe P, İsa P, Hava P, Fatih P. kasten adam öldürme suçundan tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şüpheliler Tuncer U, İsa P. ve Fatih P'nin Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, kadın şüpheliler Emine U, Ayşe P. ve Hava P'nin ise Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayıp Meryem'in küçük kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili bu soruşturmada elde edilen deliller, suç yeri olan Sakarya ili Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir. Şüpheli Tuncer U'nun daha önce İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kapıcılık yaptığı sırada yanlarında bulunan kayıp Meryem'in oğlu küçük R.T.T'ye yönelik cinsel istismar iddiası ve yine şüphelinin kendi çocukları E.S.U. ve Z.U'ye yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir."

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anne ve kızının kaybolması Başsavcı Habib Korkmaz Kocaeli

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