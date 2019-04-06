Kocaeli'de apartman boşluğuna düşen kişi yaşamını yitirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6. kattaki daireden apartman boşluğuna düşen kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zabıtan Mahallesi'ndeki bir sitenin 6. katında yaşayan Mustafa Beller (38), henüz belirlenemeyen bir nedenle havalandırma boşluğuna düştü.

Beller'in düştüğünü gören apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla inebildiği havalandırma boşluğunda Beller'e müdahalede bulundu. Beller'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Beller'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

