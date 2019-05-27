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Kocaeli’de araç sürücülerine ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 17:37 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı trafik uygulamasında 65 sürücüye toplam 58 bin TL para cezası kesilirken, 10 araç trafikten men edildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, yapılan etkin denetimlerle yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması ve özellikle alkollü araç kullanımının önlenmesi amacıyla Körfez ilçesinde geniş kapsamlı trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı trafik uygulamasında 65 sürücüye toplam 58 bin TL para cezası kesilirken, 10 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması, yapılan etkin denetimlerle yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması ve özellikle alkollü araç kullanımının önlenmesi amacıyla Körfez ilçesinde geniş kapsamlı trafik uygulaması gerçekleştirildi. İlçenin 6 farklı noktasında 24 ekipten 105 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 386 sürücü ve araç kontrol edildi.
Gece saatlerinde önemli yol ve güzergahlarda yapılan kontrollerde, 65 sürücüye toplam 58 bin TL para cezası kesilirken, 10 araç trafikten men edildi. Daha güvenli bir trafik ortamının oluşması ve trafik kazalarına bağlı maddi ve manevi her türlü zararın en aza indirgenmesi amacı ile denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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