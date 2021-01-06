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  4. Kocaeli’de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı

Kocaeli’de aranan 21 şüpheli şafak operasyonu ile yakalandı

06.01.2021 10:19 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, belirlenen adreslere polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda yakalandı.Kocaeli’de kent genelinde aranması olan şahısların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘dolandırıcılık’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli, belirlenen adreslere polis ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda yakalandı.
Kocaeli’de kent genelinde aranması olan şahısların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’, ‘dolandırıcılık’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen ikametlere şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranması olan düzenledi. Operasyonda çeşitli suçlardan aranması olan ve haklarında 1 ila 7 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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