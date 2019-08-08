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Kocaeli'de aranan firari hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 19:34 | Son Güncelleme

Kocaeli'de aranan firari hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2006'da İzmit'te iki kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya karıştığı ve hakkında 6 suçtan 36 yıl 7 ay hapis cezası bulunan D.S'nin (48) Malta Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan D.S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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