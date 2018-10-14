Kocaeli'de aranan kişilere yönelik operasyon

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bazı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 331 polisle kentte çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyona, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de destek verdi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan 1 ila 12 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 38 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

