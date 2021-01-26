HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de aranan suçlulara şafak operasyonu: 24 gözaltı

Kocaeli’de aranan suçlulara şafak operasyonu: 24 gözaltı

26.01.2021 11:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından, aranan suçluların yakalanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ‘hırsızlık’, ‘yaralama’, ‘silahla tehdit’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ ve benzeri suçlardan haklarında 13 yıla kadar hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından, aranan suçluların yakalanmasına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ‘hırsızlık’, ‘yaralama’, ‘silahla tehdit’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ ve benzeri suçlardan haklarında 13 yıla kadar hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Sabah saatlerinde düzenlenen şafak operasyonunda, farklı suçlardan aranan 24 zanlı gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Bedelli askerlik ücretleri açıklandı!Bedelli askerlik ücretleri açıklandı!
81 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 81?81 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 81?
1/

En Çok Okunan Haberler

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Skandal! İnsanlık dışı olayın şüphelisine gözaltı

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Sevgilisine dehşeti yaşattı, her saniyesini kaydetti

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Yasak Elma'ya damga vuran yatak sahnesi!

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

Habertürk spikeri şaşkınlığını gizleyemedi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

İller arası yer değiştirme kura sonuçları 2021... Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kura sonuçları!

İller arası yer değiştirme kura sonuçları açıklandı

Akyaka'da deniz suyunun çekilmesi depremin habercisi mi? Önemli açıklama

Görüntüler tedirgin etmişti: Depremin habercisi mi?

Bedelli askerlik ücreti 2021... Dövizle askerlik ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücretleri açıklandı!

Beşiktaş'taki 3 turisti bıçaklamıştı! Yakalanma anı ortaya çıktı

Beşiktaş'taki 3 turisti bıçaklamıştı! Yakalanma anı ortaya çıktı

Türkiye'nin en sıcak şehrinde kayak sezonu başladı

Fotoğraflar bugün çekildi! Burası Türkiye'nin en sıcak şehri

Teknoparklarla ilgili önemli düzenleme! Kritik kanun teklifi bugün Meclis'te görüşülecek

Teknoparklarla ilgili önemli düzenleme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.