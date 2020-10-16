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  4. Kocaeli’de aranması olan 22 kişi eş zamanlı operasyonlar ile yakandı

Kocaeli’de aranması olan 22 kişi eş zamanlı operasyonlar ile yakandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 17:29 | Son Güncelleme

Kocaeli’de il genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranması olan 22 kişi yakalandı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Kocaeli’de il genelinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranması olan 22 kişi yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, parada sahtecilik, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, silahla tehdit gibi suçlardan aranan ve haklarında 1 ila 17 yıl hapis cezası ile aranması bulunan 22 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.

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