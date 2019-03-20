Kocaeli’de aranması olan şahıs, polise ateş ederek kaçarken vurularak öldürüldü
Kocaeli’de aranması olan şahıs, polise ateş ederek kaçarken vurularak öldürüldü
Kocaeli’de aranması olan şahıs, polise ateş ederek kaçarken vurularak öldürüldü
Kocaeli’de aranması olan şahıs, polise ateş ederek kaçarken vurularak öldürüldü
Kocaeli’de aranması olan şahıs, polise ateş ederek kaçarken vurularak öldürüldü
Kocaeli’de aranması olan şahıs, polise ateş ederek kaçarken vurularak öldürüldü
Kocaeli’de aranması olan şahıs, polise ateş ederek kaçarken vurularak öldürüldü
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