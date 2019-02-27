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Kocaeli'de arızalanan bulaşık makinesinden yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 00:32 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, arızalanan bulaşık makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'de arızalanan bulaşık makinesinden yangın çıktı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, arızalanan bulaşık makinesinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde ​Körfez Güney Mahallesi Boncuk Sokak'ta çıktı. Apartmanın 2'nci katında oturan Ayşe Demirkan, iddiaya göre bulaşık makinesini çalıştırarak komşusuna gitti. Ayşe Demirkan'ın oğlu Enes geldiğinde evin dumanlarla kaplı olduğunu görüp müdahale etmeye çalıştı. Enes Demirkan'ın müdahalesi yeterli olmayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangının bulaşık makinesinin arızalanması sonucu çıktığı belirlendi.
Yangına müdahale eden Enes Demirkan, geç kalsaydı evin yanabileceğini ve yangına zamanında müdahale edildiğini söyledi.

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Kocaeli'de arızalanan bulaşık makinesinden yangın çıktıKocaeli'de arızalanan bulaşık makinesinden yangın çıktıKocaeli'de arızalanan bulaşık makinesinden yangın çıktı

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