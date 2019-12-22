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Kocaeli'de arkadaşını yanlışlıkla vurduğu iddia edilen kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 18:01 | Son Güncelleme

Kocaeli'de arkadaşını yanlışlıkla vurduğu iddia edilen kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, arkadaşını yanlışlıkla vurduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak'ta dün ders çalışmak için evine gittiği arkadaşı Batuhan D'yi silahla oynarken öldürdüğü iddia edilen T.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak'ta dün Batuhan D. (17), ders çalışmak için arkadaşlarını eve çağırmış, arkadaş bir süre sonra Batuhan D'nin babasına ait ruhsatlı silahla oynamaya başlamıştı.

Bu sırada silahı alan T.K, oynadığı sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun Batuhan D'nin sırtına isabet etmişti.

Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

T.K. ise polis ekiplerince Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
arkadaş izmit Kocaeli

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