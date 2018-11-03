Kocaeli'de asker uğurlama konvoylarına ceza yağdı

Selda Hatun TAN / İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te asker konvoylarında trafiği tehlikeye düşüren 24 araca 12 bin 823 TL para cezası uygulanırken üzerinde silah ele geçirilen 6 kişiye de toplam 6 bin 276 TL para cezası kesildi.

İzmit’te İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asker uğurlama konvoylarına yönelik Kocaeli Otogarı'na giden yollar ve çarşı merkezinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sırasında 24 araca çeşitli nedenlerden 12 bin 823 TL trafik cezası kesildi. Uygulama kapsamında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerinde hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı suçtan aranma kararı bulunan C.P. (35) ile cinsel saldırı suçundan aranma kararı bulunan M.G. (39) gözaltına alındı. Asker konvoylarından yapılan kontrollerde yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Konvoylara katılan 6 kişide 6 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet şarjör ve 30 adet fişek ele geçirildi. Üzerlerinden silah çıkan şahıslara toplam 6 bin 276 Tl para cezası kesildi.

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