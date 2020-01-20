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  4. Kocaeli’de AVM’de yangın 4 saatte kontrol altına alındı

Kocaeli’de AVM’de yangın 4 saatte kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 07:38 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde bir AVM’de çıkan ve tüm binayı kaplayan yangın itfaiye ekiplerince 4 saatte kontrol altına alındı.Yangın gece saat 03.00 sıralarında Darıca Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’de meydana geldi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece saatlerinde bir AVM’de çıkan ve tüm binayı kaplayan yangın itfaiye ekiplerince 4 saatte kontrol altına alındı.
Yangın gece saat 03.00 sıralarında Darıca Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı AVM’nin çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken durumu görenler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine Darıca ve çevre ilçelerin yansıra İstanbul’dan da çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AVM’nin büyük bir bölümünü kaplayan alevleri 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı ve AVM’nin yanında bulunan akaryakıt istasyonunu da tehdit esen yangın sonrası AVM kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangında itfaiyw ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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