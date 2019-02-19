Kocaeli'de avukatın öldürülmesi davasında mütalaa

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kocaeli Barosu avukatlarından Mehmet Samim Geredeli'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 3 kişinin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, bir sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir sanığın da "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Serhat Abdullah S. ile üvey kardeşi H.S. ve taraf avukatları katıldı.
Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir de katılan olarak duruşmada hazır bulundu.
Küçük yaştaki tutuksuz sanık B.C.T ise duruşmaya katılmadı.
Mahkeme heyeti, dosya kapsamı gözetilerek kovuşturmanın genişletilmesine yer olmadığına karar verdi.
Maktulün avukatları da daha önceki savunmalarını tekrar ederek sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, sanık Serhat Abdullah S'nin, silahla 5 kez ateş ederek kamu görevi gören avukat Mehmet Samim Geredeli'yi kasten öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Sanık H.S'nin ise kamu görevlisinin öldürülmesine yardım etmek suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edilen mütalaada suça sürüklenen B.C.T'nin, olaya karıştığına dair delil bulunmadığından tüm suçlardan beraatine karar verilmesi istendi.
Sanık H.S'nin avukatı da müvekkilinin olaya karışmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.
Avukat ayrıca esasa ilişkin savunmasını yazılı olarak sunmak için mahkemeden süre istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.
- Olay
Kocaeli Barosu avukatlarından Mehmet Samim Geredeli, 10 Ekim 2017'de Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'ndeki hukuk bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Olaya karıştığı iddiasıyla kimlikleri tespit edilen kişilerin İstanbul'a kaçtığını belirleyen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Pendik ilçesindeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, 3 pompalı tüfek, 1 tabanca ve fişekler ele geçirilirken gözaltına alınan H.S. ile B.C.T. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmış, B.C.T daha sonra tahliye edilmişti.
Katil zanlısı olduğu ileri sürülen Serhat Abdullah S. de İstanbul Kağıthane'deki bir eğlence merkezinde yakalanarak Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilmişti. Savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Serhat Abdullah S. tutuklanmıştı.
Avukat Geredeli ile sanıklar arasında bir kamulaştırma davası nedeniyle alacak verecek meselesi olduğu ileri sürülmüştü.
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