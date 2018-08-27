Kocaeli'de bayram tatilinde 298 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Kurban Bayramı tatilinde 298 kişi boğulmaktan kurtarıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bayram boyunca sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerinin denizde de devriye gezerek boğulmalara karşı tedbir aldığı belirtildi.
İl genelinde 7 bölgede yaklaşık 200 kişiyle görev yapan KOSKEM ekiplerinin, bayramda boğulma tehlikesi geçiren 298 kişinin hayata tutunmasını sağladığı, hiç boğulma vakası yaşanmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"KOSKEM'e bağlı, gönüllü STK'ların da yer aldığı cankurtaranlar, tatil nedeniyle aşırı yoğunlaşan sahil bölgelerinde vatandaşların can güvenliğini sağladı. Cankurtaranlar; Karamürsel Altın Kemer Plajı'nda 5, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı'nda 4, Cebeci Halk Plajı'nda 81, Kumcağız Halk Plajı'nda 152, Miço Koyu'nda 21, Seyrek Halk Plajı'nda 12, Bağırganlı Halk Plajı'nda 23 olmak üzere 298 kişiyi boğulmaktan kurtardı."
- Yaklaşık 3 ayda bin 655 kişi kurtarıldı
Yaklaşık 3 ayda bin 655 kişinin boğulmaktan kurtarıldığı ve ambulans birimince çeşitli yaralanmalar nedeniyle 58 vatandaşa sağlık hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, "Halkın güvenli bir şekilde denize girebilmesi için İtfaiye Daire Başkanlığı KOSKEM tarafından 2005 yılında başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti veriliyor. Sahillerde Kocaeli İtfaiye Dairesi personeli ve gönüllüler, Gebze Teknik Üniversitesi, AKUT Kocaeli, MAG Kocaeli Şubesi, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği, Mercan Yüzme Kulübü ve Kocaeli Yüzme Kulübü'nden toplam 200 cankurtaran görev aldı." ifadelerine yer verildi.
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