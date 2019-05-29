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Kocaeli'de bayramda 10 kilometrede bir trafik ekibi bulunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:38 | Son Güncelleme

KOCAELİ’de, Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik yoğunluğunun yaşanacağı TEM Otoyolu’nda kaza riskinin olduğu bölgelerde her 10 kilometrede bir trafik ekipleri görev yapacak.

Kocaeli'de bayramda 10 kilometrede bir trafik ekibi bulunacak

İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de, Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik yoğunluğunun yaşanacağı TEM Otoyolu’nda kaza riskinin olduğu bölgelerde her 10 kilometrede bir trafik ekipleri görev yapacak.
Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı nedeniyle yollarda oluşacak yoğunluk nedeniyle önlemler aldı. Her bayram tatili başlarken ve biterken TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Kocaeli geçişi, Kocaeli ile Yalova arasındaki D-130 Karayolu ve Karadeniz’e kıyısı olan Kandıra yolunda yoğunluk oluşurken, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yollarda önlem alacak. Bayram öncesi ve sonrası oluşacak yoğunluk dikkate alınarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 Haziran ile 9 Haziran tarihleri arasında TEM Otoyolu’nda kaza riskinin yüksekliği tespit edilen noktalarda her 10 kilometrede bir trafik ekibi görevlendirilerek denetim yapılacak. Aynı uygulama, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmit-Kandıra güzergahında da uygulanacak. Ayrıca, D-100 ve D-130 Karayolu güzergahlarında ekip sayıları artırılacak. Trafik kontrolleri yapılarak, trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirler alınacak.
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Kocaeli'de bayramda 10 kilometrede bir trafik ekibi bulunacak

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