HABER

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

İzmit ilçesindeki trafik kazasında, otobüsün altında kalan kadın yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediye otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alikahya Fatih Mahallesi'nde bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yokuş inen 41 BR 262 plakalı belediye otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 6 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, yolculardan bazıları da ayakta tedavi edildi.

Bu arada, itfaiye ekipleri yan yatan otobüsün altında sıkışan kadın yolcuyu yaklaşık 30 dakika süren çalışmaların ardından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza mahallindeki otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

- İzmit ilçesindeki trafik kazasında, otobüsün altında kalan kadın yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi

Kocaeli'de belediye otobüsü devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Yine olay olmayı başardı! 'Gâvurlar...'

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçim kampanyasını açıkladı

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Tartıştığı müşterinin otelini bastılar: 4 yaralı

Bıçak ve sopalarla otel bastılar: 4 yaralı

Maaşını alamayınca ortalığı birbirine kattı

Maaşını alamayınca ortalığı birbirine kattı

İzmit'te belediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar var

Belediye halk otobüsü devrildi! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

Benzin istasyonunda silahlı kavga: 2 yaralı

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme

Makamında şehit edilmişti! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.