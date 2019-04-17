Kocaeli'de benzin depolama alanında yangın

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ATV kiralama firmasına ait akaryakıt depolama alanı olarak kullanılan prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maşukiye'de alabalık tesislerinin bulunduğu bölgede ATV'lerin ikmali için kullanılan akaryakıtın depolandığı yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depoda bulunan benzin ve mazotun parlamasıyla prefabrik yapı alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran iş yeri çalışanları, daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.

