HABER

Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

Başiskele ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, 4 şüpheli gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Seymen Mahallesi Liman Caddesi Atık Su Tesisleri mevkisinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serdar İlter (31) bıçakla ağır yaralandı.

İlter'in arkadaşı Mesut Ş, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdar İlter, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinin yakınında bulunan parkta görevli olduğu öğrenilen T.E'nin (17) yerinde olmadığını fark edince evine gitti. İncelemede, üzerinde kan lekesi olduğu görülen T.E. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen T.E'nin ifadesinde, sahilde karşılaştığı 2 kişiyle aralarında kavga çıkınca birini bıçakladığını itiraf ettiği, suç aletini polis ekiplerine verdiği öğrenildi.

İlçe Emniyet Amirliği ve Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili T.E'nin yanında bulunan 2'si 18 yaşından küçük 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastıBir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastı
Çanakkale şeftalisi Rusya pazarındaÇanakkale şeftalisi Rusya pazarında
Ayder'de salıncakların sökümüne başlandıAyder'de salıncakların sökümüne başlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başiskele bıçaklı kavga bir ölü Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.