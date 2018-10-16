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Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 23:28 | Son Güncelleme

İzmit ilçesindeki kavgada yaralanan ve yürüyerek gittiği polis merkezinin önünde fenalaşan kişi, hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saraybahçe Polis Merkezi önüne gelen ve henüz kimliği öğrenilemeyen kişi, fenalaşarak yere yığıldı.

Duruma müdahale eden polis memurlarının, bıçak darbeleri alan şahsın kan kaybı yaşadığını görmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, şahsın Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada yaralandığını ve olay yerinden yaklaşık 700 metre mesafedeki merkeze yürüyerek geldiğini tespit etti.

Polis, kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
1 yaralı bıçaklı kavga

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